براتب 8 آلاف جنيه.. بدء تلقي طلبات 50 وظيفة بدولة خليجية الأحد

كتب- أسامة عبدالكريم:

تبدأ وزارة القوى العاملة، الأحد المقبل، قبول طلبات 50 عامل إنتاج بشركة مباني، بإحدى دول الخليج، براتب شهري بعملة دولة العمل يوازي 8 آلاف و600 جنيه مصري تقريبا، فضلا عن توفير المسكن والمواصلات والبدلات والإضافي، وتذكرة السفر، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاة للشروط المطلوبة.

وأوضح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في بيان، الأربعاء، أن الشركة الطالبة لا تشترط في المتقدم خبرة، وألا يزيد السن عن 35 عامًا، مع تقديم صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة جواز السفر ساري مدة لا تقل عن 3 سنوات، وصورة شخصية، والسيرة الذاتية موضح بها رقم الهاتف.

وأشار إلى أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، خلال الفترة المشار إليها من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاة أو مقابلة أي مرشح غير مطابق للشروط المذكورة.

ونوه الوزير إلى أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.