لمدة ثلاثة أيام.. الأقباط يبدأون صوم "نينوى"

كتب- إسلام ضيف:

يبدأ الأقباط الأرثوذكس، اليوم الاثنين، صوم نينوى والمعروف بصوم يونان النبي، على مدار ثلاثة أيام متتالية، على أن يختتم يوم الأربعاء المُقبل.

ويترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس الصوم من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، كما يترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالإيبارشيات المختلفة قداسات صوم نينوى على مدار الثلاثة أيام.

وينقطع الأقباط في هذا الصوم السنوي عن الأسماك واللحوم بدءًا من الثانية عشر منتصف الليل حتى وقت الغروب، ويكتفون بما هو نباتى فقط.

وترجع تسميته إلى "صوم يونان" إلى كونه هو صومًا معروفًا يصومه الأقباط تشبهًا بالنبي يونان، كما أنه يُهيء الأقباط للصوم الكبير كما حدث مع يونان النبي.

وصوم "نينوى" عادة ما يسبق الصوم الكبير بخمسة عشر يوم، ويعرف يوم فطر صوم يونان بـ"فصح يونان"، وعلى مدار الثلاثة أيام تُغلق أبواب أديرة الرهبان والراهبات بجميع المحافظات المصرية، ولا يستقبلون بالأديرة زوار، ويخصصون تلك الفترة للصوم والصلاة فقط.​