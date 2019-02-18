رئيس جامعة حلوان: استضافة وزير الآثار يوم تاريخي

كتب- يوسف عفيفي:

عقدت جامعة حلوان اليوم الاثنين، ندوة لوزير الآثار، الدكتور خالد العناني، بعنوان "الآثار المصرية بين الاكتشافات الحديثة والمشروعات الكبرى"، وذلك بقاعة حسن حسني.

وأعرب الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، عن سعادته بزيارة الدكتور خالد العناني وزير الآثار للجامعة، موضحا أنه يوم تاريخي للجامعة، لأنها تفخر باستضافته.

وأوضح نجم، في كلمته خلال الندوة، أن العناني يحرص على التواصل مع الطلاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمحاضرات المختلفة، بهدف إثراءهم بالمعلومات الأثرية.

ونوه رئيس جامعة حلوان، إلى أن وزير الآثار هو الذي اختار عنوان الندوة "الآثار المصرية بين الاكتشافات الحديثة والمشروعات الكبرى" لأهمية الأثار المصرية والاكتشافات الجديدة.

ويتحدث وزير الآثار خلال الندوة عن أهم الاكتشافات الأثرية ودور الدولة في الاهتمام بالمناطق التاريخية، وتقديم كل التمويلات اللازمة للمشاريع الأثرية، لتشجيع السياحة لاستعادة الوجه الحضاري اللائق الجمالي لمصر وإبرازه أمام العالم مع التركيز على أهمية مشاركة شباب الجامعات في النوعية المجتمعية للحفاظ على قرارات مصر بما يليق بقيمتها وعراقة الحضارة المصرية.

ويشارك في الندوة، عمداء الكليات ورؤساء الأقسام والطلاب من مختلف الكليات في الحوار والنقاش على هامش الندوة.​