نقابة الإعلاميين تُعلن موافقتها على التعديلات الدستورية

كتب- مصطفى علي:

أعلن الإعلامى طارق سعدة، القائم بأعمال نقيب الإعلاميين، دعم النقابة للتعديلات الدستورية التي وافق عليها البرلمان لاستكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التى بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ووفق بيان، قال سعدة إن جموع الإعلاميين تثق تماماً فى الرئيس وخطته لبناء مصر الحديثة، كما أنهم لم ينسوا أن ظهور نقابتهم التي كافحوا من أجلها على مدار سنوات كان فى عهده، وإيماناً منه بحرية الإعلام المسئول الذي يقف خلف الدولة فى معركة البناء والتنمية وفي حربها ضد الإرهاب الأسود.​