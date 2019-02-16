وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط

كتب- أحمد نجيب:

أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، برفقة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم السبت، جولة تفقدية بميناء دمياط البحري لمتابعة عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بالميناء، حيث تفقدا أعمال تنفيذ المحطة متعددة الأغراض والتي يبلغ إجمالي تكلفتها 1.3 مليار جنيه وتشتمل على أرصفة بأطوال 630 مترا وعمق 17 مترا وبها ساحات خلفية تبلغ مساحتها 70 ألف متر مربع وتتسم بطاقة استيعابية قدرها 4 ملايين طن سنويا

وقال وزير النقل، إن المحطة من المقرر الانتهاء منها أوائل أبريل المقبل وستساهم في تقليل زمن انتظار السفن خارج الميناء وزيادة كمية البضائع المتداولة وزيادة أنواع وأحجام السفن المتعاملة مع الميناء وزيادة مساحة التخزين داخل الميناء، مشددا على ضرورة مواصلة الجهد لمواصلة هذا التطور الكبير في الإيرادات والنشاط التشغيلي للميناء خاصة وأن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتطوير النقل البحري الذي يعتبر قاطرة التنمية وأحد العامات الهامة للاقتصاد القومي.

وقدم الربان طارق شاهين رئيس ميناء دمياط، عرضا تقديميا عن عدد من المشروعات الجارٌية والمستقبلٌة بالميناء مثل (إقامة محطة بضائع متعددة الأغراض بطول 630 متر وعمق -17 متر وشراء 4 قاطرات تراكتورز قوة شد (60) طن وعملية صيانة الممر الملاحي وعملية تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران ومشروع محطة الحاويات الثانية بأطوال أرصفة 2000 متر وعمق – 18 مترا وساحة تخزين بمساحة 910 ألف متر مربع.

كما تضمن العرض مشروع تداول بضائع الصب صديقة البيئة وخدمات القيمة المضافة المرتبطة بها لخدمات السوق المحلي والعالمي على مساحة 130 ألف متر مربع وتقع في منطقة الميناء النهري وترتبط بباقي محطات الميناء من خلال شبكة الطرق البرية وخط سكة حديد وكذلك مشروع إنشاء رصيف بحري لتصدير اليوريا والأمونيا بطول 285 متر وعمق يسمح برسو سفن حتى غاطس 14م وساحة خلفية 58000 متر مربع لإنشاء تسهيلات تداول وتخزين وتصدير منتجات اليوريا والأمونيا وإنشاء مصنع لمشتقات الميثانول وهو من مشروعات القيمة المضافة على مساحة 100 ألف متر مربع ومحطة خدمات لوجستية للشركات العاملة بحقول الغاز والبترول، كما تضمن العرض خدمات تكنولوجيا المعلومات التي يتفوق بها ميناء دمياط.​

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