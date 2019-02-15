وزراء الرياضة والسياحة والآثار يناقشون استعدادات "أمم أفريقيا"

كتبت - عايدة رضوان:

تفقد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، منطقة "باحة أبوالهول" بجوار مسرح الصوت الضوء بالأهرامات، المحتمل إجراء قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية بها، والمقرر إقامتها في شهر يونيو المقبل.

وقال صبحي - في بيان اليوم الجمعة- إن منطقة الأهرامات من المناطق المحددة من قبل اللجنة المنظمة للبطولة والمحتمل إجراء قرعة البطولة عليها، حيث تعكس تلك المنطقة حضارة وتاريخ مصر الكبير والممتد عبر الزمان، مؤكدا أن مصر ستبهر العالم بتنظيم غير تقليدي يعبر عن اسمها وريادتها في أفريقيا.

وأشار إلى أن هناك تواصلا مستمرا مع اللجنة المنظمة لمتابعة آخر الاستعدادات التنظيمية على جميع المستويات، مؤكدا أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بهذا الحدث الهام الذي سيشاهده ما يقرب من 2.1 مليار شخص من جميع أنحاء العالم عبر البث الفضائي، لافتا إلى أن قدرات مصر التنظيمية ستجعل من هذه البطولة نموذجا يحتذى به عالميا في تنظيم البطولات الرياضية.

في سياق متصل ، ناقش وزير الشباب والرياضة مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتور خالد عناني وزير الآثار، اليوم على هامش "مارثون الأهرام الدولي"، الاستعدادات الخاصة ببطولة الأمم الأفريقية.

وقالت وزيرة السياحة إن تلك البطولة سيكون لها دور كبير في الترويج السياحي لمصر، مشيدة بدور وزارة الشباب والرياضة في الاهتمام الكبير بتلك البطولة التي سيكون لها عظيم الأثر على جميع المستويات.

من جانبه، أكد وزير الآثار أنه سيكون هناك استعدادات خاصة من قبل الوزارة لاستيعاب وفود المنتخبات المشاركة في البطولة، لافتا إلى التعاون الكبير مع وزارة الشباب والرياضة في هذا الشأن، ومعربا عن سعادته بتنظيم مصر لهذه البطولة والتي سيتم استثمارها للترويج ودعم السياحة المصرية.

جاء ذلك على هامش مشاركة وزير الشباب والرياضة، ووزيرة السياحة ووزير الآثار، في النسخة الأولى من ماراثون الأهرام الدولي، والذي يقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وبمشاركة 3 آلاف و500 متسابق يمثلون 70 دولة، وذلك بمسافة 10 كم في منطقة الأهرامات.

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