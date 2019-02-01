وزير القوى العاملة يتابع أسباب حريق شركة ملابس بكفر الدوار

القاهرة - أ ش أ:​

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرا بشأن حادث حريق شركة الأسكندرية للملابس الجاهزة بكفر الدوار، حيث تبين أن الحريق حدث خارج الشركة، وهو عبارة عن مجموعة كراتين وقصاصات من الأقمشة كانت بجوار فناء الشركة ، واستغرق نحو الساعة.

وأشار التقرير المذيل بتوقيع مدير مديرية القوي العاملة بالبحيرة سيد إبراهيم الخطيب ، إلي أن العمال قاموا ورجال الحماية المدنية بإنقاذ الموقف وتم إطفاء الحريق ، ولم ينجم أي وفيات إلا حدوث دخان مما أدى إلى اختناق أربعة عمال وتم نقلهم على الفور لمستشفى المبرة بكفر الدوار ، وتم عمل اللازم فورا وخرجوا سالمين ، ولم ينتج أي خسائر نتيجة للحريق.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين : إن الوزير سبق أن كلف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، بالاشتراك مع مديرية القوى العاملة بالبحيرة بالانتقال الفوري إلى الشركة المذكورة ، لإجراء معاينة على الطبيعة، للوقوف على أسباب الحريق الذي اندلع ، وإعداد تقرير بذلك.

وأشار التقرير إلى قيام حمدي سيد أحمد مدير مكتب تفتيش العمل ، ومني جلال الصافي بلبع المفتشة بالمكتب ، والكيميائية أمال رجب المفتشة بمكتب السلامة والصحة المهنية بكفر الدورا بالانتقال علي الفور لمكان الشركة لبحث نتائج الحريق وعما حدث بموقع الحريق والذي بينه التقرير سالفا.

في سياق آخر،تمكنت وزارة القوى العاملة من خلالها مديرية القوى العاملة بالجيزة ، من فض اعتصام العاملين بشركة اكسبريس انترناشيونال، بالانتقال الفوري لمقرها والتفاوض مع العمال وإدارة الشركة حيال مطالب العمال المتمثلة في زيادة الأجر ، وصرف علاوة غلاء معيشة، وصرف الأرباح، حيث تم الاتفاق بين طرفي العمل والإنتاج على زيادة رواتب العمال 50 جنيهاً.

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من الإدارة المختصة بالوزارة ، فضلا عن تقريرا أخر يفيد أن المديرية تقوم حاليا بالتواصل والتفاوض مع إدارة شركة استديو دريم لاند لصاحبها أحمد بهجت فتوح، حيث يطالب عمال الشركة بصرف أجورهم عن أشهر نوفمبر وديسمبر 2018، ويناير 2019 .

وقالت المديرية إن المسئول المالي للشركة أفاد أنه سيتم صرف المستحقات المالية للعاملين بحد أقصى يوم الثلاثاء القادم ، وجاري المتابعة لصرف أجور العمال .

من ناحية أخرى تلقى الوزير تقريرا آخر عن اضراب 200 عاملا بالشركة العالمية للإنتاج والتصنيع الزراعي "فارما فريتس" للخضار بالشرقية، حيث يطالب العمال بزيادة العلاوة الدورية من 12% إلى 18 %.

وقامت مديرية القوى العاملة بالشرقية بالانتقال لمقر الشركة والتفاوض مع العمال وإدارة الشركة حيال هذه المطالب ، وجاري المتابعة مع إدارة الشركة والعمال.