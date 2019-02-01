يصل لـ20 مليون جنيه.. خطوات الحصول على قرض عقاري من 4 بنوك

كتب- محمد عبدالناصر:

انتهى البنك المركزي من مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها عام 2014 لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل لامتلاك وحدة سكنية بفائدة مدعمة، بعد أن انتهى حجم التمويل والمقدر بـ20 مليار جنيه.

وبات التمويل العقاري بالفائدة المدعمة مقتصرًا على فئة محدودي الدخل فقط والمتمثلة في الحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعي، أما الحاجزون بمشروع سكن مصر ودار مصر يمكنهم سداد ثمن الوحدة على الأقساط التي حددتها وزارة الإسكان أو من خلال التمويل العقاري غير المدعم، وفقا لتصريحات المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية.

ويرصد مصراوي، شروط الحصول على التمويل العقاري عبر 4 بنوك، من حيث قيمة القرض، وفترة السداد بجانب الشروط والمستندات المطلوب للحصول على القرض.

1 - الأهلي المصري:

يعطي البنك الأهلي المصري قرض تمويل عقاري بنسبه تمويل تصل إلى 80% من قيمة الوحدة أو 70% لتمويل الوحدات تحت الإنشاء، وتصل مدة التمويل إلى 15 سنة.

- وتمثلت شروط الحصول على القرض في ألا يزيد القسط الشهري عن 40% من صافي الدخل الشهري، وألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة و ألا يزيد عن 65 عدا الموظف الذي ليس لديه دخل إضافي سوى المرتب يكون الحد الأقصى 60 سنة عند نهاية التمويل.

- المستندات المطلوبة من العميل: صورة بطاقة الرقم القومي سارية، إيصال مرافق "كهرباء – تليفون – ماء – غاز بعنوان الاقامة الحالي"، مصدر دخل إضافي يمكن إثباته بالمستندات.

- المستندات المطلوبة من الموظف: شهادة إثبات الدخل من جهة العمل موضحا بها صافى الدخل الشهري او السنوي ومدة الخدمة والوظيفة.

- أصحاب الاعمال والمهن الحرة: عقد تأسيس الشركة أو صحيفة الشركات أو الترخيص لمزاولة المهنة بالنسبة للمهن الحرة، مستخرج حديث من السجل التجاري لا يتعدى ثلاثة أشهر أو كارنيه النقابة بالنسبة للمهن الحرة، وصورة من البطاقة الضريبية، شهادة من محاسب قانوني تفيد بصافي الدخل الشهري أو السنوي للعميل، آخر ثلاث إقرارات ضريبية أو آخر ثلاث ميزانيات معتمدة من محاسب قانوني، كشف حساب بنكي للشركة لمدة عام سابق.

2- التعمير والاسكان:

يقدم بنك التعمير والإسكان قرض التمويل العقاري بقيمة التمويل تصل حتى 80% من إجمالي قيمة الوحدة، ومدة التمويل تصل إلى 20 عامًا.

أما المستندات المطلوبة تمثلت في بطاقة الرقم القومي، إيصال غاز أو كهرباء أو تليفون أو عقد تمليك أو إيجار مقر السكن، بيان مفردات الراتب معتمد، والموافقة على تحويل الراتب أو المعاش أوالقسط في حالة طلب البنك.

- أما بالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية أو المهن حرة يتم تقديم سجل تجارى حديث، وشهادة من محاسب قانوني بالدخل السنوي وكشف حساب بنكي لمدة 6 شهور، وما يفيد الموقف الضريبي والتأميني.

3- بنك الإسكندرية

يمكن الحصول على قرض التمويل العقاري لتمويل وحدة حتى 5 ملايين جنيه ولمدة 20 عامًا، ويتم يمنح القرض للأعمار ما بين 21 عامًا إلى 60 عامًا بنهاية مدة القرض للموظف، و65 عامًا لأصحاب الأعمال والمهن الحرة، بحد أدنى للدخل يصل إلى 2500 جنيه و يمكن قبول الدخل المشترك.

المستندات المطلوبة من الموظفين:

صورة من بطاقة الرقم القومي، شهادة إثبات الدخل متضمنة مدة الخدمة والراتب والرقم التأميني، كشف حساب بنكي لآخر 3 شهور إن وجد وإيصال منافع حديث.

الأعمال والمهن الحرة:

صورة من بطاقة الرقم القومي، بطاقة ضريبية سارية مختومة بأخر إقرارضريبي، رخصة مزاولة النشاط أو سجل تجاري حديث، عقد الشراكة أو صحيفة الشركات حسب نوع الشركة، وميزانية آخر سنتين معتمدة، وكشف حساب شخصي أو للشركة لآخر 6 شهور.

4- بنك مصر:

يقدم بنك مصر نظام التمويل العقاري للأفراد من موظفين وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية أو الصناعية أو الخدمية، بقيمة تمويل تصل إلى 3 ملايين جنيه لمدة تصل إلى 180 شهر.

- المستندات المطلوبة من العميل (بيان بالدخل الشهري – صورة بطاقة رقم قومي – إيصال مرافق).

- إمكانية منح القرض للزوج والزوجة (فى حالة عمل الزوجة)

- إمكانية منح القرض بضمان وحدة سكنية أخرى (يجب أن تكون مسجله في الشهر العقاري).

التمويل العقاري للأفراد بضمان أوعية ادخارية "شهادات – ودائع".

-مدة التقسط تصل إلى 15 سنة.

- نسبة التمويل 100% من الوحدة السكنية.

- أعلى قيمة للقرض تصل إلى 20 مليون جنيه.

المستندات المطلوبة من العميل تتمثل في صورة بطاقة رقم قومي سارية.

وأطلق البنك المركزي مبادرة للتمويل العقاري في فبراير 2014، من أجل تقديم تمويلات طويلة الأجل بمدد تصل إلى 20 عاما، بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتي محدودي الدخل بفائدة تتراوح بين 5% و7%، ومتوسطي الدخل بفائدة 8%، ثم تم إدراج شريحة فوق متوسطي الدخل بفائدة 10.5% لتوسيع دائرة المستفيدين.

وخصص البنك المركزي للمبادرة 10 مليارات جنيه، كشريحة أولى، وبعد نفادها أضاف شريحة ثانية بنفس القيمة في أواخر العام قبل الماضي.