​ وزيرة الثقافة تنعى المخرج سمير سيف: معلم الأجيال

كتب- محمد عاطف:

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات، المخرج الكبير الدكتور سمير سيف، الذي غيبه الموت مساء اليوم الاثنين 9 ديسمبر عن عمر يناهز 72 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وقالت "عبد الدايم"، إن الراحل كان معلمًا للأجيال وتتلمذ على يديه الكثير من المبدعين فى عالم الإخراج.

وأضافت أن هذا الفن فقد أحد قاماته العظيمة في مصر والوطن العربً، مؤكدة أنه ترك علامة بارزة على الشاشة الفضية.

وأشارت "عبد الدايم"، إلى البصمات المميزة التي تركها فى عالم الاخراج السينمائى والتليفزيونى ونجحت فى تناول الكثير من القضايا الانسانية والمجتمعية، مؤكدة أن أعماله شكلت جزءًا مهمًا من ملامح الفن السابع باعتبارها نماذج إبداعية خالدة ستظل محفوره في ذاكرة الوطن.

يشار إلى أن المخرج الراحل سمير سيف أحد أهم مخرجي السينما المصرية والعربية، حيث كان يشغل منصب رئيس المهرجان القومي للسينما وتخرج في المعهد العالي للسينما عام 1969 بتقدير امتياز وتم تعيينه بالمعهد، عمل مساعدًا في بداياته الفنية لعدد من كبار المخرجين مثل شادي عبدالسلام، يوسف شاهين وحسن الإمام ، قدم أعمالا شديدة التميز مع كبار النجوم منها "المشبوه"، "النمر والأنثى"و"الهلفوت"و"احترس من الخط" و"شمس الزناتى" مع النجم الكبير عادل امام وتعاون مع النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز فى فيلم "سوق المتعة"، ومع النجم الكبير الراحل أحمد زكى فى فيلم "معالى الوزير"، مع النجم الكبير الراحل نور الشريف فى فيلمى "غريب فى بيتى" و"عيش الغراب".