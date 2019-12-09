حدث في 8 ساعات| السيسي يلتقي وزير دفاع "الجبل الأسود".. وقطع المياه عن 9 مناطق- صور
كتب- أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير دفاع جمهورية الجبل الأسود، وقطع المياه عن 9 مناطق بسبب كسر مفاجئ.
وجاءت أبرز الموضوعات كالآتي:
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