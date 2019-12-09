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حدث في 8 ساعات| السيسي يلتقي وزير دفاع "الجبل الأسود".. وقطع المياه عن 9 مناطق- صور

06:58 م الإثنين 09 ديسمبر 2019
حدث في 8 ساعات| السيسي يلتقي وزير دفاع "الجبل الأسود".. وقطع المياه عن 9 مناطق- صور

حدث في 8 ساعات

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير دفاع جمهورية الجبل الأسود، وقطع المياه عن 9 مناطق بسبب كسر مفاجئ.

وجاءت أبرز الموضوعات كالآتي:

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