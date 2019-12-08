نقابة القراء: مشروع قانون لمنع غير الأعضاء من إحياء الحفلات العامة والخاصة

كتب- محمود مصطفى:

قال الشيخ محمد حشاد نائب نقيب القراء، شيخ عموم المقاريء المصرية، إن النقابة تعد حاليًا مشروع قانون لمنع غير الأعضاء، من إحياء الحفلات العامة والخاصة، وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته، بعد الانتهاء منه.

وأضاف حشاد في تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، أن مجلس النقابة ناقش في اجتماعه الذي عقد أمس السبت، تفعيل الضبطية القضائية للأعضاء، لضبط المتجاوزين في حق كتاب الله، ممن لا يراعون آداب التلاوة ولا يلتزمون بها، وتحرير محاضر ضدهم.

وأشار نائب نقيب القراء، إلى أن مجلس النقابة سيعقد عدة جلسات لمناقشة مشروع قانون منع غير حاملي العضوية من إحياء الحفلات العامة والخاصة، وأخذ رأي الأعضاء وبحث مقترحاتهم، حرصًا من النقابة على أخذ جميع الآراء والمقترحات، التي تؤدي في النهاية إلى عدم التجرؤ على المصحف الشريف.

ونوه حشاد، إلى أن مجلس النقابة بحث بالأمس البلاغات المقدمة إلى النيابة العامة ضد القاريء ممدوح عامر وثلاث قراء آخرين بسبب تجاوزهم في التلاوة، وتأكد المجلس من تفعيل هذه البلاغات.

وأشار نائب نقيب القراء، إلى أنه تمت مخاطبة القراء المحالين إلى النيابة العامة، لحضور اجتماع مجلس النقابة أمس، لبحث الأمر، إلا أنهم رفضوا الحضور، وبالتالي فإن النقابة لن تسحب هذه البلاغات.

وأحال مجلس إدارة نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد نائب نقيب قراء الجمهورية، شيخ عموم المقارئ المصرية، بعض من القراء ممن وصفتهم بالمتجاوزين في تلاوتهم إلى النيابة العامة فورا، بعدما تم التنبيه عليهم وإخطارهم، بحسب بيان صحفي.

وأوضحت النقابة، أن القراء هم ممدوح إبراهيم عامر، وعبداللاه جلال وهشام سمير عنتر.