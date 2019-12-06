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علي عبدالعال يعود إلى القاهرة بعد زيارة جنوب السودان

08:08 م الجمعة 06 ديسمبر 2019
علي عبدالعال يعود إلى القاهرة بعد زيارة جنوب السودان

الدكتور علي عبدالعال

كتب- أحمد علي:

بعد عدد من اللقاءات المكثفة التي أجراها الدكتور علي عبدالعال والوفد البرلماني المرافق مع كبار المسئولين في جنوب السودان، عاد الوفد البرلماني مساء اليوم الجمعة إلى القاهرة.

واستقبل رئيس جنوب السودان سلفا كير، الوفد البرلماني المصري برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وتضمن برنامج الزيارة عددًا من اللقاءات المهمة مع كبار المسئولين في جنوب السودان، وشملت اللقاءات رئيسي المجلس التشريعي ومجلس الولايات بجنوب السودان بالإنابة، ووزراء شئون مجلس الوزراء والخارجية والتعاون الدولي والصحة والثروة الحيوانية والسمكية والزراعة والأمن الغذائي والطرق والكباري.

واستهدفت الزيارة في المقام الأول إيصال رسالة دعم ومساندة مصرية لجنوب السودان، وتضمنت المباحثات التي عقدت بين عبدالعال مع كبار المسئولين في جنوب السودان، سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات في هذه المرحلة المهمة التي يمر بها الجنوب، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.​

علي عبدالعال جنوب السودان مجلس النواب

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