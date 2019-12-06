مُحتال يقيم حدودًا مزيفة بين روسيا وأوروبا ويجني الآلاف

القاهرة - مصراوي:

ألقت السلطات الروسية القبض على رجل أقام "حدودًا مزيفة" بالقرب من الأراضي الفنلندية، للاحتيال على الساعين للهجرة إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وقدم المحتال، الذي لم تكشف السلطات الروسية عن هويته، وعودًا بمساعدة الساعين للهجرة عبر روسيا إلى أوروبا، بالعثور على عمل، وعيش حياة أفضل، إلا أنه لم يف بتلك الوعود، فأقام "حدودًا مزيفة" في الريف الروسي بالقرب من الحدود الاسكندنافية.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن المحتال جمع 10 آلاف يورو، من أربعة رجال من جنوب آسيا، بعد أن وعدهم بمساعدتهم في العثور على ممر آمن لعبور نقطة الحراسة والوصول إلى فنلندا.

وأوضحت السلطات الروسية، أن الخمسة احتجزوا وهم يعبرون الغابات في المنطقة الحدودية.

ويواجه الرجل الذي ابتدع تلك الحدود الفاصلة، تهمًا بالاحتيال من قبل السلطات الروسية.