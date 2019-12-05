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كامل الوزير: الرئيس حريص على متابعة أي صفقات تبرمها وزارة النقل

07:46 م الخميس 05 ديسمبر 2019
كامل الوزير: الرئيس حريص على متابعة أي صفقات تبرمها وزارة النقل

كامل الوزير

كتب- أسامة علي:

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان له دورًا في إبرام اتفاقية توريد 110عدد من الجرارات الجديدية للسكة الحديد بالاتفاق مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية.

وأضاف الوزير، خلال تسلم 10 جرارات جديدة، اليوم الخميس، أن الرئيس السيسي لن يبخل بالجهد لتطوير مرافق النقل، مؤكدًا أن الرئيس يتابع أي صفقات تبرمها الوزارة.

وتابع وزير النل: "بعد انتهاء صفقة شراء 50 جرارًا جديدًا وتأهيل 50 آخرين مع رئيس شركة PRL للجرارات، قال لي لو كل رؤساء العالم زي الرئيس السيسي، الدنيا هتتغير".

كامل الوزير وزارة النقل السيسي
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