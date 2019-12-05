معهد "معتمد" يشارك في المؤتمر الطبي الأول بين كليات الأزهر وجامعة رأس الخيمة

القاهرة- (أ ش أ):

شارك المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" التابع لاتحاد الأطباء العرب في المؤتمر الدولي الأول من نوعه بين كليات طب الأزهر بالقاهرة بالتعاون مع جامعة رأس الخيمة بالإمارات العربية المتحدة تحت عنوان " نحو مُجتمع أكثر صحة" تحت رعاية الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، في الفترة من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر بقاعة الأزهر للمؤتمرات بالقاهرة.

شاركت في المؤتمر الدكتورة أميمة كامل وكيل المعهد العربي "معتمد" لشئون التعليم والتدريب بندوة ثقافية عن أنشطة المعهد وعن محو الأمية الصحية وأهمية نشر التوعية الصحية لكل الفئات المجتمعية ودور مقدمي الخدمات الصحية ، كما شارك المعهد في تقديم ورشة عمل عن مهارات القيادة.

تنوعت جلسات المؤتمر وتناولت موضوعات نقاشية مختلفة وركزت على نظام التعليم الطبي الجديد عيوبه ومميزاته وكيفية تطويره ثم تناولت موضوعات تهدف إلى تحسين مستوى التوعية الطبية لمقدمي الخدمات الصحية.