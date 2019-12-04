ضبط 1600 قرص مخدر داخل علب "برفانات" بحوزة راكب في المطار

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، فجر الأربعاء، محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة بحوزة راكب مصري لدى وصوله قادمًا من إيطاليا، أخفاها داخل علب الشيكولاته والبرفانات لتضليل رجال الجمارك، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية معه.

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من ميلانو، اشتبه مصطفي محمود النجار مأمور اللجنة، في راكب مصري قادم من إيطاليا، وبالعرض على أميرة طلبة رئيس القسم المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، تم تكليف أحمد مجاهد مأمور الخط الأخضر، لتفتيش حقائب الراكب يدويا، وعثر علي كمية من عبوات الترامادول داخل حقيبة اليد التي كانت بحوزته.

وبفتح أحد الأكياس البلاستيكية الخاصة بالأسواق الحرة التي كانت مع الراكب، وجد كمية أخرى من عبوات الأقراص المخدرة مخفاةً وسط عبوات الشيكولاته والبارفانات، حيث عثر على 1600 قرص ترامادول وزولام المدرجين بجداول المخدرات مخفاه داخل جيوب ملابس الراكب.

أمر الدكتور ماجد موسى، مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي جمال عبد الفتاح محمد مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، وتم تحويل الراكب للنيابة.