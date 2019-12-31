الأزهر يشكر السيسي لتوجيهه بإنشاء كوبرى مشاة أمام فرع البنات​

كتب - محمود مصطفى:

وجه المجلس الأعلى للأزهر برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتوجيهه بسرعة إنشاء كوبري مشاة أمام فرع البنات جامعة الأزهر.

وقال الأزهر- في بيان، خلال جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء- إن قرار إنشاء الكوبري يأتي للتيسير على طالبات جامعة الأزهر، والحفاظ عليهن من حوادث عبور الطريق، بعد أن شهدت الجامعة عددا من الإصابات وحالات الوفاة خلال الأعوام الماضية أثناء العبور من الطرق المحيطة بالجامعة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبق أن وافق على إنشاء عدد 2 كوبري أمام فرع البنين بمدينة نصر، الأول ملاصق لبوابة كلية التربية، والثاني أمام بوابة كلية الطب، وتم تنفيذهم على أعلى مستوى في وقت قصير؛ للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والمشاة.