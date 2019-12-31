بابا نويل والبليتاشو.. معهد ناصر يحتفل بالعام الجديد مع المرضى (صور)

ينام في صندوق حديدي منذ 31 عاما.. التضامن تنقذ شاب التحرير وتنقله

كتب - أحمد جمعة:

احتفل مستشفى معهد ناصر، اليوم الثلاثاء، بالعام الجديد مع المرضى والعاملين وتزين بشجرة ضخمة، ومجسم لشخصية بابا نويل؛ لرسم البهجة على وجوه المرضى والمرافقين والعاملين.

وأقام المعهد احتفالية للأطفال المرضى، بأعياد الكريسماس، تضمنت فقرات مسرح العرائس، والبليتاشو، والساحر، وعمل فني مع وجود شخصية بابا نويل الذي قام بالتجول بين الأطفال وتوزيع الشيكولاتة والهدايا عليهم، وسط أجواء من البهجة والسعادة.

وتضمنت الاحتفالية فقرة ترفيهية لشخصية بابا نويل وتجسيد قصص مضحكة للأطفال، وتم التقط الصور التذكارية مع المرضى والموظفين والعاملين بالمستشفى خلال توزيع الهدايا والبالونات على الأطفال والشوكولاتة للمرضى والموظفين.​