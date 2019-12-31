مهلة 48 ساعة.. قرار حكومي بنقل 1100 موظف إلى الشهر العقاري

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 3181 لسنة 2019، بالموافقة على نقل 1102 موظف من جهات عملهم الأصلية للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.

صدر هذا القرار بناء على عرض سابق من وزير العدل المستشار عمر مروان على رئيس مجلس الوزراء بشأن بعض الحلول المقترحة لمشكلات الشهر العقاري.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ إجراءات النقل، وأمهل جميع الجهات والوحدات الإدارية بتنفيذ القرار في موعد غايته 48 ساعة.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، طالب وزير العدل بسرعة تنفيذ قرار رئيس الوزراء بنقل ما يزيد على ألف موظف للعمل بمكاتب الشهر العقاري، وسد العجز به.

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