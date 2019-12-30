حدث ليلًا| قصة طفل مصري مصاب بالشيخوخة.. وتفاصيل جريمة "أرملة فيصل"

شهدت ليلة أمس حتى الساعات الأولى من اليوم الاثنين، عددًا من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي..

- السيسي وماكرون يبحثان الأوضاع في ليبيا

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

- "الغرفة التجارية" تكشف تفاصيل مبادرة تمويل البطاقات التموينية بـ1250 جنيهًا

قال حاتم عبدالغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفرالشيخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق مبادرة "اشتري المصري" لدعم البطاقات التموينية بـ1250 جنيهًا لكل فرد تُصرف على مدى 6 أشهر.

- حبس مدرب منتخب الأثقال ومساعده في قضية "المكملات الغذائية"

أمرت نيابة مدينة نصر أول، بحبس "م. أ" مدرب منتخب الأثقال، ومساعده 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالاختلاس والتزوير، حسب مصدر قضائي.

- "مساء دي إم سي" يعرض تقريرًا عن الطفل المصاب بالشيخوخة المبكرة

عرضت الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، فيديو للطفل زين هيثم، الذي يعاني أمراض الشيخوخة المبكرة النادرة.

- 72 ساعة اختفاء ورائحة كريهة.. ليلة مقتل "أرملة فيصل" داخل غرفة نومها

كشفت أجهزة الأمن بقطاع غرب الجيزة عن ملابسات جديدة في مقتل أرملة مُسنة على يد أحد أقاربها وزوجته بمنطقة بولاق الدكرور.

- "هل تخوض مصر حرب الضرورة لحماية مصالحها؟".. عماد الدين أديب يُجيب

قال الكاتب الصحفي والإعلامي عماد الدين أديب، إن حكومة فايز السراج الليبية غير شرعية لم ينتخبها البرلمان، وولايتها الدستورية انتهت قانونًا.

- بومبيو: إجراءات "حاسمة" ضد الميليشيات المدعومة من إيران في العراق

صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأن الولايات المتحدة شنت الأحد غارات جوية على 5 قواعد تستخدمها ميليشيا تدعمها إيران في العراق وسوريا.

- بالصور- إصابة 7 من جماهير المصري انقلب بهم "ميني باص" بطريق دمياط

أصيب 7 من جماهير النادي المصري البورسعيدي، في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، انقلبت بهم سيارة "ميني باص" على طريق "دمياط - بورسعيد".

- "كان لازم تمشي".. لميس جابر منتقدة أداء وزيرة الاستثمار السابقة

قالت الكاتبة الصحفية لميس جابر، إنها لم تكن راضية عن أداء وزيرتَي الصحة والاستثمار.

- لميس جابر: تسليح الجيش المصري وضع حدًّا لأحلام أردوغان التوسعية في المنطقة

قالت الكاتبة الصحفية لميس جابر، إن مسلسل "ممالك النار" تناول القليل من بطولات طومان باي، آخر سلاطين المماليك.