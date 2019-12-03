بالسيارة الكهربائية والعداد الذكي.. الإنتاج الحربي تشارك بمعرض "Cairo ICT"

كتب - محمد سامي:

تشارك وزارة الإنتاج الحربي، في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT" في دورته الـ23، والمقام خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر الجاري، بأرض المعارض الدولية.

وتشارك وزارة الإنتاج الحربي بعدد من منتجات شركات الإنتاج الحربي العاملة فى مجال أنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن بين المعروضات بالجناح السيارة الكهربائية "E-motion"، ومحطة شحن الكهرباء، وجهاز شحن الهواتف بالطاقة الشمسية، ومجموعة دوائر مطبوعة وكروت، وعداد الكهرباء الذكي، ومشروع التتبع الدوائي، وأجهزة الشاشات التفاعلية، وجهاز حماية المستهلك الذي يقوم بتصنيعه المركز.

يذكر أن المعرض يتضمن عرضًا لفيلم تسجيلى عن ماكينة نقاط البيع "POS"، وطلمبة تمويل السيارات بالوقود والبوابة الإلكترونية، وماكينة القطع بالماء ومنتجاتها.

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