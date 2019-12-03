الربان وليد عوض: ميناء دمياط هو الأول في التوافق مع البيئة

كتب- محمد عاطف ومي مدحت:

قال رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط الربان وليد عوض إن ميناء دمياط واحد من 15 ميناء تجاريا في مصر، وأنه أحد أهم موانىء البحر المتوسط، مضيفا أن ميناء دمياط يتميز بقربه من ميناء قناة السويس بمسافة 70 كيلو مترا، وموانئ شرق البحر المتوسط وجنوب أوروبا، مشيرا إلى أنه أول ميناء في مصر متوافق مع البيئة وحاصل على شهادات البيئة والجودة و متوائم مع المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية.

وأشار الربان وليد عوض - أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يشهد افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة دمياط - إلى أن ميناء دمياط أول ميناء في الشرق الأوسط وأفريقيا يقوم بتطبيق نظام تزويد السفن المترقية على الأرصفة بالكهرباء، لافتا إلى أن الميناء يحتوي على 22 كيلو مترا، طرق برية متصلة بالطريق الدولى الساحلي، منها شبكة طرق تصل إلى شرق الدلتا وكافة أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن مساحة ميناء دمياط الكلية تبلغ حوالي 8ر11 مليون متر مربع، منها المسطح المائي الذي يبلغ 9ر3 مليون متر مربع، ومساحة فيما تصل مساحة اليابس 9ر7 مليون متر مربع.​