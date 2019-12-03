الإفتاء تخاطب الشباب: احذر أن تُسخِّرَ نعمةَ شبابك في خدمة الأفكار الباطلة

الإفتاء تخاطب الشباب: احذر أن تُسخِّرَ نعمةَ شبابك في خدمة الأفكار الباطلة
كتب -محمود مصطفى:
أكدت دار الإفتاء المصرية أن الشباب والعافية من أكبرِ نِعم الله على الإنسان، قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يُظِلُّهم الله في ظله، منهم: شاب نشأ في طاعة الله.
ووجهت الدار رسالة إلى الشباب في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار قالت فيها: "أنت مسؤول عن شبابك فيما أبليته، فاحذر أن تُسخِّرَ نعمةَ شبابك في خدمة الأفكار الباطلة التي تروج لها جماعات الضلال وتيارات التكفير".
وأضافت الدار أن نبينا صلى الله عليه و آله وسلم نبي الرحمة، يأمر بالمحبة والبر والرفق بجميع الخلق، ويحض على البناء والسعي في عمارة الأرض ونفع الناس، فاتبعه تهتدِ، قال سبحانه وتعالى: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ".
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