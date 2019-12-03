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الإفتاء تخاطب الشباب: احذر أن تُسخِّرَ نعمةَ شبابك في خدمة الأفكار الباطلة

01:05 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2019
الإفتاء تخاطب الشباب: احذر أن تُسخِّرَ نعمةَ شبابك في خدمة الأفكار الباطلة

دار الإفتاء المصرية

كتب -محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الشباب والعافية من أكبرِ نِعم الله على الإنسان، قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يُظِلُّهم الله في ظله، منهم: شاب نشأ في طاعة الله.

ووجهت الدار رسالة إلى الشباب في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار قالت فيها: "أنت مسؤول عن شبابك فيما أبليته، فاحذر أن تُسخِّرَ نعمةَ شبابك في خدمة الأفكار الباطلة التي تروج لها جماعات الضلال وتيارات التكفير".

وأضافت الدار أن نبينا صلى الله عليه و آله وسلم نبي الرحمة، يأمر بالمحبة والبر والرفق بجميع الخلق، ويحض على البناء والسعي في عمارة الأرض ونفع الناس، فاتبعه تهتدِ، قال سبحانه وتعالى: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ".

دار الإفتاء المصرية خدمة الأفكار الباطلة

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