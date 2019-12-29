حمدي مبارز يفوز بعضوية مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أجريت اليوم الأحد، انتخابات مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية التي تضم 39 مدرسة قومية موزعة على محافظات "القاهرة والجيزة والأسكندرية وبورسعيد والمنيا".

وأسفرت الانتخابات عن فوز 6 مرشحين من بين 9 تقدموا للترشيح، وبلغت عدد الأًصوات 29، منهم 28 صحيحا، وصوتا باطلا.

وفاز بالعضوية، كلا من المستشار خالد متولي وحصل على 28 صوتا، والكاتب الصحفي والبرلمانى حمدي مبارز بـ 24 صوتا، والمستشار سمير القماش بـ 22 صوتا، والمحاسب طارق أحمد السيد بـ 21 صوتا، والمحامي هاني يحيى بـ 18 صوتا، والمحامي محمد خطاب بـ 17 صوتا.

وأشرفت على الانتخابات لجنة من التعليم الخاص والتفتيش المالي والإداري والشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، بحضور محمد الشيمي رئيس الجمعية العامة للمعاهد القومية.

ووافقت الجمعية العمومية فى اجتماعها الذي عقد اليوم الأحد على الميزانية وتقرير النشاط.