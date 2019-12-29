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طلب مناقشة عامة بشأن دعم المرأة للحصول على البعثات العلمية الخارجية

11:23 ص الأحد 29 ديسمبر 2019
طلب مناقشة عامة بشأن دعم المرأة للحصول على البعثات العلمية الخارجية

مجلس النواب

كتب - أحمد علي:

قدمت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، طلب مناقشة عامة، في حضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن سياسة الحكومة في دعم المرأة للحصول على البعثات العلمية الخارجية.

وأوضحت النائبة، في بيان اليوم الأحد، أنه في ظل وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي، التعليم كأحد ركائز العمل الوطني والارتقاء بالتعليم لصناعه مستقبل علمي واعد لمصر، وأشار الرئيس إلى دور المرأة في بناء الوطن وحيث أن من اهداف التنميه المستدامه تدعيم استراتيجية المساواة بين الجنسين وتعزيز التوازن بين الجنسين في فرق البحث.

وأكدت أن ذلك يساعد في محتوى البحث والابتكار (R&I)، على تحسين الجودة العلمية والأهمية المجتمعية للمعرفة والتكنولوجيا والابتكار، وتلتزم منظمات تمويل البحوث والمستفيدون من المنح بتعزيز تكافؤ الفرص والمشاركة المتوازنة بين النساء والرجال على جميع المستويات في فرق البحث والابتكار.

وأضافت، إذا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تلغي دعم الأسرة للسيدات والأمهات لمن حصلن منهم على بعثه خارجية لاستكمال الدراسات العليا وهو أمر ينافي استراتيجية التنمية المستدامة وسياسة الدولة في دعم المرأة والحصول على حقها الكامل غير منقوص وهو خلل جسيم فهل مطلوب من أم أن تترك أطفالها للسفر لاستكمال دراستها أم أن تترك المنحة وتتنازل عنها؟.

مجلس النواب دعم المرأة البعثات العلمية الخارجية خالد عبدالغفار

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