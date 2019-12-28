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​"القاهرة": محور جديد يربط ميدان التجنيد بطريق بنها الحر مرورا بالمطرية

10:21 م السبت 28 ديسمبر 2019
​"القاهرة": محور جديد يربط ميدان التجنيد بطريق بنها الحر مرورا بالمطرية

المهندس إبراهيم صابر

كتب- محمد نصار:

عقد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، اجتماعًا مع رئيس شركة الصرف الصحي ومسؤلي الجهاز التنفيذي للصرف الصحي والكهرباء والمياه والغاز.

وتناول الاجتماع بحث نقل وتدعيم خطوط المرافق، لبدء أعمال إنشاء محور يربط من ميدان التجنيد حتى طريق بنها الحر، مرورًا بالمطرية.

عقد الاجتماع في حي المطرية، وتم تحديد جدول زمني لسرعة نقل وتدعيم المرافق، في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.​

إبراهيم صابر المطرية ميدان التجنيد طريق بنها الحر

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