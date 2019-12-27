الإمام الأكبر ينعى ضحايا تحطم الطائرة الكازاخية

القاهرة- (أ ش أ):

نعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ضحايا تحطم الطائرة الكازاخستانية؛ إثر سقوطها بعد إقلاعها بوقت قصير من مطار ألماتي بكازاخستان.

وقدم الإمام الأكبر، في بيان اليوم الجمعة، العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، داعيًا المولى -عز وجل- أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسُّلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وقالت السلطات في مدينة "ألماتي" الكازاخية جنوب البلاد، إن عددٍ من الأشخاص لقوا حتفهم نتيجة تحطم طائرة صباح اليوم الجمعة، بالقرب من المدينة جنوبي كازاخستان، قبل أن يرتفع عددهم إلى 14 شخصًا، بينما أصيب 35 آخرين.

وجاء في بيان السلطات: "نقل ثمانية أطفال مصابين إلى مركز الإسعاف السريع، كذلك تم نقل 5 أشخاص بالغين مصابين إلى مركز الإسعاف السريع، وتم نقل 17 مصابا إلى مستشفى المدينة رقم 4 في حالة حرجة، وتوفي 14 شخصًا على الفور"، مضيفًا أنه تم نقل 5 مرضى في حالة حرجة إلى مستشفى ألماتي المتعدد التخصصات.

وأعلنت الحكومة الكازاخية، تحطم طائرة ركاب كانت تقل 100 شخص، وقالت إنه بعد الإقلاع من مطار "ألماتي"، بدأت طائرة "بيك إير" بالهبوط، واخترقت سياجًا خرسانيًا واصطدمت بمبنى من طابقين.​