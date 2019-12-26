"قومي المرأة" يواصل ندواته بشمال سيناء لمناهضة العنف ضد المرأة

(أ ش أ):

عقد فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء، اليوم، في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، ندوة تحت عنوان : " الدعم النفسى الاجتماعى للمرأة المعنفة"، وذلك ضمن سلسلة ندوات يعقدها الفرع برئاسة إحسان داود غالى مقررة الفرع ، لمناهضة العنف ضد المرأة، وبحضور عدد كبير من السيدات والفتيات وبعض الرجال ، الى جانب نسرين حمدى بكير رئيس مكتب الشكاوى فى فرع المجلس، وسناء عبيد والاعلامية نهى رضوان من عضوات فرع المجلس.

وأكد الدكتور عبد الكريم الشاعرعضو هيئة التدريس في جامعة العريش على أهمية الدعم النفسى الاجتماعى للمرأة المعنفة ، مشيرا الى تعريف الدعم النفسى وأهدافه ومناهجه واستراتيجيات الاتصال الفعال لتوفير الدعم النفسى الاجتماعى ، كما عرض مهارات الدعم النفسى الأولى ، وهو الانصات الجيد ، وتناول أيضا التفكير الايجابى وتطوير الذات ورفع حافز الدافعية للإنجاز والطموح لدى المرأة المعنفة ، وأن يكون الجميع معا لنبذ العنف بالتسامح والسلام والتمسك بالقيم، حيث أن أكثر مراحل تقديم الدعم النفسى هى مرحلة الصدمة النفسية ، وقام بعرض أفلام ونماذج على شاشات العرض.

من جانبها ، تحدثت إحسان داود غالى مقررة الفرع عن اختصاصات المجلس القومى للمرأة وعن جهود المجلس فى تقديم الدعم النفسى للناجيات من العنف ، وأن ذلك يأتى في إطار حرص المجلس على رصد قضايا ومشكلات المرأة واحتياجاتها بفضل وجود شبكة فعالة من الخبراء المتخصصين فى كافة قضايا المرأة والدعم النفسى فى قضايا العنف ضد المرأة، مشيرة الى تنظيم عدد من الورش تم خلالها مناقشة أنواع العنف وأسبابه والفئات الأكثر تعرضا للعنف وكيفية المشورة والدعم النفسى لها.

وتحدثت نسرين حمدى بكير رئيس مكتب الشكاوى عن كيفية تقديم الدعم النفسى والاجتماعى والقانونى للمعنفات من خلال تعاون مكتب الشكاوى بشكل مباشر مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة في وزارة الداخلية ومع قطاع حقوق المرأة والطفل في وزارة العدل لتنسيق الجهود للقضاء على العنف ضد المرأة ، وأيضا عمل شراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى لتذليل العقبات أمام استقبال المرأة في دور الاستضافة فى عدد من المحافظات والتابعة للوزارة، كما تناولت الحديث عن مكتب الشكاوى وأهدافه وشركائه والخط المختصر له ١٥١١٥ للابلاغ عن أى ممارسات فى حق الفتاة.