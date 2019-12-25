"احترام الآخر ومحاربة التنمر".. قرارات وتكليفات السيسي في احتفالية "قادرون باختلاف"

"صقيع وأمطار على القاهرة".. تفاصيل طقس الأربعاء 25 ديسمبر (بيان بالدرجات)

مواجهة إعلامية وصياغة تشريعية.. ماذا قال السيسي عن ظاهرة التنمر؟ (صور)

كتب- محمد عبدالناصر:

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مطالب الأطفال المشاركين في احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، والتي عقدت الثلاثاء بمركز المنارة.

كما استعرض الرئيس عدة توجيهات وتكليفات بهدف تسهيل الحياة على متحدى الإعاقة ومساعدتهم في تحقيق أهدافهم وطموحاتهم، وهي:

تدريس مادة "احترام الآخر":

أول طلب في احتفالية "قادرون باختلاف" كان للطفل "مُهند"، أحد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، بأن يتم تدريس مادة "احترام الآخر" في المدارس والجامعات.

وعلى الفور رد الرئيس السيسي على طلب الطفل مهند قائلاً: "يا مُهند هتتعمل فورًا".

كما طالبت الشابة رحمة خالد، من ذوي القدرات الخاصة، الرئيس السيسي بحضور يوم "أصحاب الهمم" كل العام والذي يتوافق 24 ديسمبر.

وقالت رحمة: "أنت وعدتني من سنة أنك تحضر النهاردة، ونفسي أجي السنة اللى جاية وأشوفك حاضر معنا"، ليرد الرئيس عليها قائلاً: "هاجي وأتشرف وأسعد".

وخلال كلمة الرئيس في احتفالية "قادرون باختلاف"، وجة بتنفيذ عدة مطالب لمساعدة متحدى الإعلاقة وتمثلت فيما يلي:

- تعميق الوعي وصقل قدرات وإمكانات المدارس والمدرسين بكيفية الطرق الحديثة في التعامل مع ذوى القدرات الخاصة.

- إنتاج العديد من البرامج والأعمال الدرامية والثقافية التي تعكس قدرات وإمكانات وإنجازات وإسهامات ذوى القدرات الخاصة.

- توفير مدربين مؤهلين ومتخصصين في كافة المنشآت الشبابية والرياضية في المحافظات كافة على دراية كاملة بآليات التعامل مع ذوى القدرات الخاصة.

- البدء الفوري بالتواصل مع مؤسسات القطاع الخاص لإطلاق برامج ومشروعات رعاية الموهوبين والمبدعين منهم في مختلف المجالات خاصةً الرياضية منها.

- وضع برامج تدريبية لذوي القدرات الخاصة لتخريج دفعات متتالية لديها من الإمكانات والقدرات والمهارات ما يؤهلها للالتحاق والحصول على فرص عمل حقيقية بجميع قطاعات الدولة.

- دعوة جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص بالعمل على مكافحة ظاهرة التنمر، سواء من خلال صياغة التشريعات التي تجرم ممارسة تلك الظاهرة، أو عن طريق مواجهتها إعلاميا من خلال وسائل الإعلام المختلفة والأعمال الدرامية، أو من خلال الإجراءات التنفيذية لمؤسسات الدولة المختلفة.