وزير الأوقاف مهنئا الأقباط بعيد الميلاد: نعمل معا دون تمييز لخدمة الوطن وحمايته

كتب - محمود مصطفى:

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، التهنئة لأشقاء الوطن والشعب المصري، والإنسانية جمعاء بعيد الميلاد الجديد والعام الميلادي الجديد.

ودعا وزير الأوقاف، خلال مؤتمر" الإعلام بين التعصب وقبول الآخر"، الذي عقد صباح الاثنين، بكلية الإعلام بالجامعة الحديثة، الله العلي العظيم أن يجعله عام أمن وأمان، ويُسر وسلام على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

وقال جمعة: "نعمل معا كمصريين دون تمييز لخدمة وطننا وحمايته، فإننا عندما نحمي مساجدنا وكنائسنا ومعابدنا ودور عبادتنا معًا، إنما نحمي أوطاننا ونعمل على رفعتها".