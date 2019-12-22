عبدالعال يستقبل وزير الدولة للإعلام: "سنفتقدك في البرلمان"

كتب- أحمد علي:

استقبل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، الدكتور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، عقب انتهاء الجلسة العامة اليوم الأحد.

وقدّم عبدالعال التهنئة للوزير، متمنيًا له التوفيق في منصبه الجديد، مؤكدًا أن هيكل قيمة برلمانية كبيرة، ورجل متخصص في مجاله، وسيساهم بشكل كبير في إثراء الأداء الإعلامي في الفترة المقبلة.

وقال عبدالعال: "سنفتقدك في البرلمان لخبرتك، لكن لاشك أن الدولة كسبت كثيرًا بضمك إلى صفوف الحكومة".

ومن ناحيته، توجه هيكل بالشكر عبدالعال ولجميع أعضاء مجلس النواب، مؤكدًا أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشددًا على أهمية رسالة الإعلام في المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب.