مطلع 2020.. تدشين أول حملة لتنشيط السياحة المصرية في بريطانيا



كتب– يوسف عفيفي:

دشن أعضاء الاتحاد العام للمصريين في الخارج ببريطانيا، أعضاء جمعية اللوتس المصرية، بالتعاون مع مجموعة من المصريين "فراعنة لندن وأهل كايرو"، أول حملة إعلامية للترويج للسياحة المصرية في بريطانيا وفي أوروبا، تزامنًا مع بدء رحلات الطيران إلى شرم الشيخ.

شارك في الحملة، عدد من أبناء الجالية المصرية، برئاسة القنصل أحمد عبدالمجيد، قنصل مصر في بريطانيا، والمستشار وليد عثمان من القنصلية المصرية في لندن، حيث أبدى الحضور إعجابهم وتأييدهم لهذه الحملة الإعلامية التي تم التنسيق فيها مع مستشار هيئة تنشيط السياحة المصرية في لندن عمر العزبي ومستشارة المكتب الإعلامي بلندن منال الشبراوي.

وقال منسق الحملة محمد علي، إن التعاون الذي سيتم مع الاتحاد العام للمصريين في الخارج فرع بريطانيا سيكون له أثرًا إيجابيًا على المجتمع الشبابي والجيل الثاني والثالث في توطيد العلاقة بينهم وبين الوطن الغالي، موضحًا أن الحملة هي الأولى من نوعها في بريطانيا.

وقالت ميرفت خليل رئيس جمعية اللوتس المصرية والمتحدث الرسمي للاتحاد في أوروبا، إن مصر تشهد نهضة سياحية، وهناك رغبة كبيرة من الأوربيين لزيارة مصر والتعرف على النهضة الحديثة والتعرف على السياحة في مصر، خصوصًا أنها من أهم عوامل التنمية والازدهار في الدولة، ولدورها في كسب العملات الأجنبيّة الصعبة، وإتاحة عدد كبير من فرص العمل للأفراد.

وأضافت خليل، أن الحملة تبدأ في النصف الثاني من شهر يناير 2020، على أن تستهدف أولاً المجتمع البريطاني من خلال الميديا وطباعة البروشورات الدعائية وزيارة أماكن التجمعات ومكاتب السياحة والترويج من خلال مجموعة من الشباب والشابات ممن يتحدثون اللغة بطلاقة، للتعريف عن الأماكن السياحية وأماكن الإقامة في مصر والترويج بشكل حضاري لمصر والمزارات السياحية فيها.