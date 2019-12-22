طارق توفيق.. رجل "خطط السكان" يعود من جديد (بروفايل)

كتب - أحمد جمعة:

من جديد، عاد الدكتور طارق توفيق لتولي منصب نائب وزير الصحة لشؤون السكان في التعديل الوزاري اليوم، بعد نحو عام ونصف من رحيله عن هذا المنصب في التعديل الوزاري الذي جرى منتصف يونيو 2018.

كان الدكتور طارق توفيق تولى منصب نائب وزير الصحة لشؤون السكان لمدة 5 أشهر فقط في التعديل الوزاري المحدود الذي أجراه المهندس شريف إسماعيل في حكومته وقتئذ، خلال الفترة من 14 يناير 2018 وحتى 15 يونيو من العام نفسه، بعد خلافات بين الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة السابق، ونائبته لشؤون السكان الدكتورة مايسة شوقي.

والدكتور طارق توفيق ليس غريبا على ملف السكان وقضاياه، فبجانب توليه منصب نائب الوزير لشؤون السكان، فقد سبق وتولى مقرر المجلس القومي للسكان، في يونيو 2016، وقبلها كان يشغل منصب أستاذ الصحة العامة بكلية طب قصر العيني.

نشر "توفيق" عددا من الأبحاث العلمية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية حول بحوث طب الأسرة والقضايا السكانية، كما اختير كاستشاري وطني فى علم الأوبئة بالبرنامج الوطني لمكافحة السل، ومساعد مدير مركز تطوير التعليم الطبي بكلية الطب جامعة القاهرة، كما شغل منصب رئيس قسم طب الأسرة والمجتمع بجامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية، ومنسق لجنة البحث العلمي بجامعة الملك فيصل.

ولتوفيق العديد من الإسهامات في مجال قضايا السكان، إذ أعد دراسة خلال وجوده بالمجلس القومي للسكان عن معدلات البطالة والأمية والفقر وربط الناتج القومي بالتنمية والمعدلات السكانية، وخطط خفض الزيادة السكانية المضطردة، تماشيا مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

في عمله، يضع طارق توفيق عددا من الملفات نصب عينيه، لعل أبرزها تطبيق برامج للحد من الزيادة السكانية، والاهتمام بالقوافل التي تساعد على نشر ثقافة تنظيم الأسرة بالمحافظات.