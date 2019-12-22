بعد أنباء توليه وزارة الإعلام.. أسامة هيكل يودع زملاءه بالنواب

أمطار رعدية.. الأرصاد تعلن موعد وتفاصيل أول موجة من عدم الاستقرار

كتب- أحمد علي:

ودع النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، زملاءه باللجنة صباح الأحد، بعد أنباء تولية مسؤولية وزارة الإعلام في حكومة المهندس مصطفي مدبولي، ضمن التعديل الوزاري الذي يشمل من 8 لـ 10 وزارات.

وبحسب مصادر، جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه هيكل لزملاءه على أنه سيكون معهم بشكل دائم ولن يبتعد عنهم، فيما قدم الأعضاء المباركة له، متمنين له التوفيق والسداد في مهمته الجديدة، والتقط الأعضاء صورة تذكارية مع هيكل بصحبة جميع أعضاء اللجنة.

وشهد الاجتماع الأخير لهيكل، الموافقة على التقرير التكميلى، على مشروع قانون هيئة المتحف المصري الكبير، ومتحف الحضارة، والذي سبق أن وافق عليه مجلس النواب، وأحاله لمجلس الدولة وذلك لمراجعته.

وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.

وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.​