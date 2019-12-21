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"بابا نويل" يصل مطار مرسى علم على طائرة بلجيكا

11:11 م السبت 21 ديسمبر 2019
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كتب - محمد عبيد:

استقبل مطار مرسى علم الدولي، للعالم الثالث على التوالي، "بابا نويل" قادما من بلجيكا؛ للاحتفال بأعياد رأس السنة مع السائحين الأوربيين بمرسى علم، والذين يتوافدون بأعداد كبيرة في هذا الوقت من كل عام.

وقال عماد إمام، مدير العلاقات العامة والإعلام بشركة "إيماك مرسى علم" والمتخصصة في تشغيل وإدارة المطارات، إنه تم إعداد حفل خاص لاستقبال "بابا نويل" عند وصوله للمطار بمشاركة السائحين الأوربيين.

وأضاف في بيان اليوم، أن السياح أبدوا سعادة كبيرة بوجوده، والتقطوا الصور التذكارية معه، كما قام بابا نويل بتوزيع الهدايا على السائحين الأجانب.

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