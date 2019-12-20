"رفع تذاكر المترو و3 أيام مظلمة".. الحكومة ترد على 13 شائعة مثيرة للجدل

كتب – أسامة علي:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عدة شائعات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أبرزها زيادة قريبة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وحرمان الطلاب من دخول الامتحان حال اتلاف التابلت، وتعرض كوكب الأرض لثلاثة أيام مظلمة نتيجة حدوث عاصفة شمسية.

ويستعرض "مصراوي" رد مجلس الوزراء على 13 شائعة هذا الأسبوع:

معاش مبكر للمعلمين

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا صحة لارتفاع نسبة خروج المعلمين على المعاش المبكر.

وأُوضحت الوزارة، أن نسبة المعلمين المتقدمين للمعاش المبكر تعد طبيعية كباقي النسب بمؤسسات الجهاز الإداري للدولة، مُشيرةً إلى أن المعاش المبكر يعد حقاً اختيارياً للموظف، مع ضمان حصوله على كافة الامتيازات المقررة.

وقالت الوزارة إنها تستعد للإعلان عن أكبر حركة ترقيات للمعلمين يبدأ تنفيذها من شهر يناير المقبل، حيث سيتم ترقية 320 ألف معلم إلى الدرجات العليا وفقاً للإجراءات المتبعة.

لمزيد من التفاصيل: التعليم ترد على ارتفاع نسبة خروج المعلمين على المعاش المبكر

تراجع الإقبال السياحي

أكدت وزارة السياحة، أنه لا صحة لتراجع الإقبال السياحي على مصر، موضحة أن هناك زيادة في حصيلة الإيرادات السياحية بأكثر من 28% خلال العام المالي 2018/ 2019، وذلك وفقاً لتقرير البنك المركزي.

وأشارت إلى زيادة الإقبال السياحي نتيجة حرص الدولة على النهوض بقطاع السياحة، باعتباره إحدى ركائز ودعائم الاقتصاد القومي، مُشددةً على أن ما ينشر بشأن تراجع الإقبال السياحي على مصر هو محض أكاذيب وشائعات.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة: لا صحة لتراجع الإقبال السياحي على مصر

استيراد منتجات غذائية مسرطنة

قالت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إنه لا صحة لاستيراد أي منتجات غذائية تحوي أقراصاً دوائية مسرطنة.

وأضافت الهيئة، أن جميع المنتجات الغذائية المستوردة سليمة وآمنة تماماً، ومُطابقة لكافة المواصفات القياسية المصرية التي تتوافق مع المعايير العالمية الصادرة في هذا الشأن.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تنفي استيراد منتجات غذائية بها أقراص دوائية مسرطنة

تعرض الأرض لـ3 أيام مظلمة

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه لا صحة لتعرض كوكب الأرض لأيام مُظلمة نتيجة حدوث عاصفة شمسية.

وأضاف المعهد، أنه كثيرًا ما تتردد مثل هذه الأنباء بالتزامن مع قرب نهاية العام وبداية عام جديد، موضحا أنه لم يتم رصد أي ظواهر غير طبيعية حتى الآن.

ولفت إلى أن العواصف الشمسية ليس لها أي علاقة بإظلام الكوكب، وذلك لكونها ظواهر كونية طبيعية ليس لها تأثير خطير على كوكب الأرض.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تصدر بيانًا بشأن أنباء تعرض الأرض لـ3 أيام مظلمة

إصابة طلاب بـ"أنفلونزا الخنازير"

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه لا صحة لظهور حالات أنفلونزا الخنازير بين طلاب المدارس.

وأكدت وزارة الصحة أن حالات الإصابة بالأنفلونزا في مصر هي حالات إصابة بفيروس أنفلونزا موسمية شائعة ولا تتخطى كونها نزلات برد عادية، مضيفة أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن هذا الفيروس لا ينبغي اتخاذ أي إجراءات احترازية خاصة حياله، حيث تحتاج الحالات إلى الراحة والتغذية الجيدة والعلاج الطبي المعتاد.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تحسم الجدل بشأن إصابة طلاب مدارس بـ"أنفلونزا الخنازير"

زيادة أسعار تذاكر المترو

قالت وزارة النقل، إنه لا صحة على الإطلاق لوجود زيادة قريبة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق.

وأضافت الوزارة، أن أسعار التذاكر ثابتة كما هي، مضيفة أن كافة الاشتراكات مُستمرة دون أي تغيير أو زيادة.

لمزيد من التفاصيل: رسمياً.. الحكومة ترد على أنباء زيادة أسعار تذاكر المترو

بيع شركة مصر للغزل

قالت وزارة قطاع الأعمال العام، إنه لا صحة على الإطلاق لبيع أصول وممتلكات شركة مصر للغزل والنسيج.

وأضافت الوزارة، أن المزاد العلني المُقرر عقده يوم 25 ديسمبر الجاري، يهدف لبيع معدات وآلات قديمة يعمل بعضها منذ عام 1958، وذلك استعدادًا لاستقبال الماكينات والمعدات الحديثة في إطار خطة التطوير التي تقوم بها الوزارة بقطاع الغزل والنسيج في الشركات التابعة بهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية بنحو 350%، والتحول إلى الربحية في هذه الشركات التي تعاني من الخسائر على مدار سنوات ماضية بما ينعكس إيجاباً على العاملين الذين يمثلون أحد أهم عناصر التطوير.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تنفي بيع شركة مصر للغزل والنسيج في مزاد علني

استخدام مواد ضارة لتخزين البطاطس

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه لا صحة لاستخدام أية مواد كيماوية ضارة في تخزين تقاوي البطاطس.

وأضافت الوزارة، أن عملية تخزين تقاوي البطاطس تتم بطريقة سليمة وآمنة تمامًا وفقًا للمواصفات والمعايير العالمية المعتمدة، وذلك لضمان إنتاج محاصيل زراعية عالية الجودة.

وأضافت الوزارة إن هناك عمليات رقابة مستمرة ودورية على كافة أماكن تخزين تقاوي المحاصيل الزراعية.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تنفي استخدام مواد كيماوية ضارة في تخزين تقاوي البطاطس

حرمان طلاب من الامتحان لعدم دفع المصروفات

قالت جامعة الأزهر، إنه لا صحة لحرمان أي طالب من أداء الامتحانات بسبب عدم دفع مصروفاته.

وأكدت الجامعة، أن عملية أداء الامتحانات غير مرتبطة بدفع المصروفات الجامعية، وأنها تتكفل بسداد رسوم غير القادرين وذوي الاحتياجات الخاصة مُراعاة للبُعد الاجتماعي لتلك الفئات، بالإضافة إلى إعفاء المتفوقين دراسيًا من الرسوم، وذلك في إطار حرصها التام على مستقبل الطلاب المُقيدين بها والمنتمين للمؤسسة التعليمية للأزهر الشريف.

لمزيد من التفاصيل: جامعة الأزهر: التكفل بسداد مصروفات 3 فئات من الطلاب

الاستيلاء على أراضي قرى جنوب بورسعيد

أكدت محافظة بورسعيد، أنه لا صحة لتهجير أيً من أهالي قرى جنوب محافظة بورسعيد أو الاستيلاء على الأراضي الزراعية الخاصة بهم.

وأوضحت المحافظة، أن حقيقة الأمر تتمثل في إزالة التعديات على أراضي الدولة بقرى جنوب محافظة بورسعيد، وكذلك الأراضي المحيطة ببحيرة المنزلة دون المساس بأي حق من حقوق الأهالي المُقيمين بها، وذلك استكمالاً لجهود الدولة في استرداد الأراضي والأملاك المُتعدى عليها بكل حزم.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة ترد على مزاعم الاستيلاء على أراضي قرى جنوب بورسعيد

التابلت والامتحانات

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لحرمان أي طالب من دخول الامتحانات في حالة إتلاف التابلت.

وأضافت الوزارة، أن هناك إجراءات إدارية أقرتها الوزارة للتعامل مع حالات إتلاف أو تعطل أجهزة "التابلت" ليس لها علاقة نهائياً بحرمان الطلاب من دخول الامتحانات.

لمزيد من التفاصيل: "التعليم" تنفي حرمان الطالب من دخول الامتحانات حال إتلاف التابلت

إلقاء مياه الصرف بشاطئ "الشاطبي"

قالت محافظة الإسكندرية، إنه لا صحة على الإطلاق لإلقاء مياه الصرف الصحي بشاطئ "الشاطبي" أو أي شاطئ آخر بالمحافظة.

وأكدت المحافظة أن الماسورة المتواجدة بالقرب من الشاطئ هي مصب لمياه الأمطار فقط، وتُستخدم فقط في حالة غزارة الأمطار التي تفوق الطاقة الاستيعابية لمحطات الصرف الصحي.

لمزيد من التفاصيل: "مصب للأمطار".. الحكومة تنفي إلقاء مياه الصرف الصحي بشاطئ "الشاطبي"

التموين تخفض حصص الزيت

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا صحة لتخفيض حصص الزيت التمويني المقرر صرفها شهرياً.

وأضاف الوزارة، أن عملية ضخ السلع التموينية خاصةً الأساسية بما فيها الزيت تتم وفقاً للمعدلات الطبيعية بكافة محافظات الجمهورية لتوفير كافة مقررات البطاقات التموينية لأصحاب الدعم السلعي.

لمزيد من التفاصيل: هل خفضت التموين حصص الزيت بالمنافذ؟ الحكومة ترد