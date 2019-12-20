التعليم ترد على ارتفاع نسبة خروج المعلمين على المعاش المبكر

كتب - محمد غايات:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول ارتفاع نسبة خروج المعلمين على المعاش المبكر.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لارتفاع نسبة خروج المعلمين على المعاش المبكر، مُوضحةً أن نسبة المعلمين المتقدمين للمعاش المبكر تعد طبيعية كباقي النسب بمؤسسات الجهاز الإداري للدولة، مُشيرةً إلى أن المعاش المبكر يعد حقاً اختيارياً للموظف، مع ضمان حصوله على كافة الامتيازات المقررة.

وقالت الوزارة إنها تستعد للإعلان عن أكبر حركة ترقيات للمعلمين يبدأ تنفيذها من شهر يناير المقبل، حيث سيتم ترقية320 ألف معلم إلى الدرجات العليا وفقاً للإجراءات المتبعة.

ولفتت إلى الحرص على تطوير كافة البرامج التدريبية والتوسع في مشروع "المعلمون أولاً"، الذي يستهدف تدريب أكثر من نصف مليون معلم، حيث انتهت من تدريب (مدربي التدريس الصفي) للصفين الثاني والثالث الابتدائي حول استراتيجيات التدريس الصفي متعدد التخصصات للصفوف الأولى بإجمالي عدد 3290 مدرباً، والذين قاموا بدورهم بتدريب عدد 70 ألف معلم للصفين الثاني والثالث الابتدائي، كما تم تدريب عدد 1700 مدرب حول استراتيجيات البرنامج العلاجي على مهارات اللغة العربية للصفوف العليا، والذين قاموا بدورهم بتدريب 55200 معلم، وكذلك تدريب عدد 4800 مدرب للصفين الأول والثالث الابتدائي على مهارات اللغة العربية والرياضيات، والذين قاموا بدورهم بتدريب عدد 35 ألف معلم من معلمي الصف الثالث الابتدائي، وذلك بجميع محافظات الجمهورية.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المعلمين، وتؤثر سلبًا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273 /02).

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