الآثار تنظم محاضرة حول الرموز والشعارات ودورها في تحديد هوية التحف

القاهرة- أ ش أ:

نظمت إدارة التدريب والنشر العلمي بالإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ بوزارة الآثار، محاضرة بعنوان "الشارات والرموز والشعارات والتوقيعات والطرز الفنية ودورها في تحديد هوية التحف" في إطار برامج التدريب المتخصصة التى تعدها الإدارة لرفع كفاءة العاملين بها خاصة والعاملين بالوزارة عامة.

وأشار حمدى همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ، في تصريح له اليوم، إلى مشاركة 130 من العاملين بالوزارة في المحاضرة من المتخصصين بأعمال فحص ومعاينة التحف، وقيادات المنافذ، والعاملين بالوحدات الأثرية بكافة منافذ الجمهورية، وقد ألقاها الدكتور عبد المنصف سالم أستاذ الآثار الإسلامية ورئيس قسم الآثار بكلية الآداب جامعة حلوان، حيث تناول بالشرح والتحليل طرز الشارات والشعارات المسجلة على التحف التي ترجع لعصر الدولة العثمانية وأسرة محمد علي باشا من أواني خزفية وزجاجية وأسلحة وأثاث وعمائر وغيرها وكيفية تأريخ التحفة من خلالها.​