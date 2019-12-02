التظلمات مفتوحة.. وزير التموين: حذفنا هؤلاء فقط من قاعدة بيانات الدعم

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن كل الأرقام القومية والأسماء الموجودة لدى الوزارة سليمة، وتم حذف كل المُكرر وغير المُعرف.

وأضاف مصيلحي علي هامش وضع حجر الأساس للمنطقة اللوجستيه بالمنوفية، أنه بتاريخ 7 نوفمبر 2018 أصبح لدى الوزارة قاعدة بيانات سليمة، بواقع 64 مليون مستفيد من التموين و71 مليون مستفيد من دعم الخبز، وأن القاعدة متكاملة لدى هيئة الرقابة الإدارية وتعمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وبعض الخبراء على قياس مدى الاحتياج بناءً على معدلات الاستهلاك والإنفاق وليس الدخل، مؤكدا أن التظلمات مفتوحة لكل من تم شطبه بالخطأ.​