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"عقيدة واحدة".. المتحدث العسكري ينشر فيلمًا عن دور الجيش في حماية الوطن

10:25 م الخميس 19 ديسمبر 2019
"عقيدة واحدة".. المتحدث العسكري ينشر فيلمًا عن دور الجيش في حماية الوطن

أرشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، فيلمًا وثائقيًا بعنوان "عقيدة واحدة"، ويضم لقطات متنوعة لأسلحة الجيش المصري المتطورة والحديثة والتي تشمل أنواع مختلفة من الطائرات المقاتلة الحديثة والقطع البحرية المتطورة.

وشهد الفيلم الوثائقي الذي أعدته إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة أيضًا، لقطات متنوعة ومشاهد من إطلاق الصواريخ التي كانت منذ عدة أيام في أحد الأنشطة التدريبية بالبحر المتوسط.

وتضمن الفيلم، مشاهد ولقطات من داخل بعض القواعد الجوية والبحرية، وكذلك أسلحة مختلفة للجيش المصري، في فيلم بدأ بعبارات "رجال لا يقبلون الهزيمة، ولا يستسلمون مهما كان"، وتضمن العرض بعض الأنشطة والمناورات التي حدثت في الفترة الأخيرة.

القوات المسلحة الجيش المصري فيلم وثائقي طائرات مقاتلة

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