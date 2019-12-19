"ما تخففوش الملابس".. الأرصاد تكشف توقعات طقس نهاية الأسبوع

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة في معدلاتها الطبيعية، وهناك حالة من الاستقرار التام في الأحوال الجوية، حتى مطلع الأسبوع المقبل، موعد بداية فصل الشتاء.

وأضاف شاهين في تصريحات لمصراوي، الخميس، أن الجو مائل للدفء خلال فترات النهار، وتوجد حالة من الهدوء في سرعة الرياح، والأجواء مهيئة تماما للخروج والتنزه في الحدائق العامة، لقضاء إجازة نهاية الأسبوع، لعدم وجود أي ظواهر جوية تؤثر على الأنشطة اليومية.

وحذر مدير مركز التحاليل والتنبؤات من تكوَّن الشبورة الكثيفة في الصباح الباكر، وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية بالأماكن والطرق القريبة من المسطحات المائية والأراضي الزراعية، موجها باتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور الخاصة بالسرعات، وضرورة عبور المشاه من الأماكن المخصصة لهم، وترك مسافات الأمان بين السيارات وبعضها.

ووجه شاهين، بالحرص على ارتداء الملابس الشتوية نهارا وليلا، وعدم تخفيفها، نظرا لوجود فارق بين درجتي الحرارة العظمى والصغرى تصل إلى عشر درجات في بعض المدن "متخففوش الملابس نظرًا للشعور بالبرودة ليلًا".

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن حالة البحرين المتوسط والأحمر مهيئة تماما لكافة أنواع الملاحة البحرية، نظرا لهدوء سرعة الرياح.