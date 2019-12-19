قبل دورتها الـ 15.. تعرف على أبرز الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية (تفاعلي)

كتب- محمد نصار:

أيام قليلة تفصلنا عن الحفل السنوي لجائزة ساويرس الثقافية في دورتها الـ15، والمقرر إقامته مساء الجمعة الموافق 10 يناير 2020، في المسرح الكبير بدار الأوبرا.

وينشر مصراوي أبرز الفائزين بالجائزة في مختلف فروعها منذ إطلاقها عام 2005 وحتى 2018: