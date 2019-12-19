قبل دورتها الـ 15.. تعرف على أبرز الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية (تفاعلي)
10:59 ص الخميس 19 ديسمبر 2019
كتب- محمد نصار:
أيام قليلة تفصلنا عن الحفل السنوي لجائزة ساويرس الثقافية في دورتها الـ15، والمقرر إقامته مساء الجمعة الموافق 10 يناير 2020، في المسرح الكبير بدار الأوبرا.
وينشر مصراوي أبرز الفائزين بالجائزة في مختلف فروعها منذ إطلاقها عام 2005 وحتى 2018:
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز
-
187
-
187
-
136
-
126
-
75
-
68
-
66
-
62
-
60
-
53
-
44
-
38
-
35
-
34