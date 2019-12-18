نائب: مصر مؤهلة لتكون الأولى عالميًا في السياحة العلاجية

كتب - أحمد علي:

قال النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن مصر تمتلك ثروة حقيقية من أماكن السياحة العلاجية، التي لا تقدر بثمن، حيث هناك ما يقرب من 400 ألف عين وبئر، موزعة على 16 موقعًا لعلاج الأمراض العديدة، إلا أنها تمثل كنز مصر المفقود نظرًا لعدم استغلالها من الناحية السياحية الاستغلال الأمثل.

وأوضح "متولي"، في بيان اليوم الأبعاء، أنه يوجد الآلاف من العيون والآبار الطبيعية والكبريتية التي أثبتت الأبحاث العلمية أنها غنية بالعناصر الكبريتية بنسبة عالية، مقارنة بالآبار الموجودة في جميع أنحاء العالم، وبالتالي تتمتع بإمكانيات وموارد طبيعية وبيئية ومناخية وبشرية، تؤهلها أن تكون من أكبر دول العالم الجاذبة للسياحة الصحية.

وأرجع نائب السويس، ضعف السياحة العلاجية إلى عدم وجود منتجعات علاجية بالقرب من مناطق الاستشفاء الطبيعى في العديد من تلك الأماكن، كما أن رجال الأعمال في مجال السياحة لا يهتمون بالسياحة العلاجية وينتظرون مبادرة الدولة بالاهتمام بها، ومن ثم يقررون العمل فى هذا المجال، وكذلك الدولة لم تنظر إلى ملف السياحة العلاجية من قبل كما هو مطلوب.

وأشار إلى أنه لكي تستعيد مصر مكانتها العالمية في الاستشفاء والسياحة العلاجية، يجب توافر عدد من المقومات المهمة، أهمها البنية الأساسية التي يحتاجها كل طالب علاج طبيعي، ومن الضروري إنشاء طرق متخصصة، وأماكن لانتظار السيارات، والمطاعم والكافيتريات، والمستلزمات الرياضية، العلاجية منها والترفيهية، بالإضافة إلى الحدائق والمسطحات الخضراء، والفنادق والاستراحات، وسينمات ومسارح ومكتبات، مع ضرورة إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الخاصة بالسياحة العلاجية.