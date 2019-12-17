طرق البحر الأحمر: نهضة كبيرة فى مشروعات المحافظة

كتب - أحمد علي:

قال المهندس محسن زهران، رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكباري بالبحر الأحمر، إن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في مشروعات الطرق، بتنفيذ طرق جديدة، فضلًا عن إعادة تهيئة وتطوير الطرق القائمة.

وأوضح "زهران"، في تصريحات صحفية، على هامش زيارة لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة هشام عبدالواحد، لمحافظة البحر الأحمر، أن الهيئة قامت بتنفيذ العديد من مشروعات الطرق القومية.

وأكد أن من بين هذه المشروعات ازدواج طريق الصعيد/ البحر الأحمر، وطريق سفاجا/قنا، مشيرًا إلى أن هذه الطرق تعمل على خدمة المواطنين، وكذلك المشروعات الاستثمارية والسياحية بالبحر الأحمر، فضلا عن ربط ساحل البحر الأحمر بوادي النيل.

ولفت رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكباري، إلى أن البحر الأحمر من أنجح المحافظات في ملف الطرق سواء من حيث عدد المشروعات التي تم تنفيذها وكذلك من حيث الكفاءة والجودة.

وفيما يتعلق بإعادة تهيئة الطرق، أكد المهندس محسن زهران، أن البحر الأحمر من أولى المحافظات التي استخدمت ماكينات (recycle ) والتي تقوم بإعادة تدوير الرصف الخاص بالطرق.

وأشار إلى أن المشروع القومي للطرق بالبحر الأحمر، يتم تنفيذه على أعلى مستوى من حيث الجودة والكفاءة.

وأكد زهران، أن الهيئة على أتم استعداد لانهاء المشروع القومي للطرق بالبحر الأحمر خلال شهرين في حال توافر كافة الاعتمادات المالية اللازمة.

وأشاد بالزيارة الميدانية للجنة النقل والمواصلات بالبرلمان للمحافظة، مشيرًا إلى أن النواب أشادوا بمستوى التنفيذ في كافة المشروعات.

وأكد زهران، أن الهيئة تسعد بملاحظات نواب البرلمان على بعض المشروعات وتحرص على أخذها في الاعتبار أثناء عمليات التنفيذ.

وخلال الجولة التفقدية أشاد النواب، بأعمال التطوير والصيانة الدورية التي تمت على بعض القطاعات بطريق سفاجا/ القصير، من حيث جودة للتنفيذ وسرعة التخطيط وفتح المسافات لتيسير حركة المرور.

وأكد النواب، أن الصيانة الدورية للطرق يحافظ على زيادة العمر الافتراضي للطريق، بما يحافظ على المال العام، لاسيما وأن تأخر أعمال الصيانة يؤدي لتهالك الطرق وتدهور أوضاعها بما يستلزم اعتمادات مالية مضاعفة لإجراءات الصيانة.

وأوصت لجنة النقل في البرلمان، بضرورة تعميم ما أنتهجته هيئة الطرق والكباري بالبحر الأحمر في الصيانة الدورية للطرق.