تعرف على تفاصيل طقس الاثنين 16 ديسمبر (بيان بالدرجات) - صور

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها، وتهدأ الرياح، وتنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال سيناء، اليوم الاثنين.

ويسود اليوم، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، فيما تنشط رياح معتدلة على خليج السويس والبحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على المتوسط شمالية شرقية، وعلى الأحمر شمالية غربية.

وحول درجات الحرارة المتوقعة الاثنين:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 20

شبين الكوم 11 20

طنطا 11 20

دمنهور 11 21

الإسكندرية 12 22

بلطيم 11 21

مطروح 11 21

السلوم 12 20

سيوة 11 22

بورسعيد 12 20

دمياط 12 21

الزقازيق 12 20

الاسماعيلية 13 20

السويس 13 20

العريش 10 21

رفح 10 20

رأس سدر 16 20

نخل 04 18

نويبع 13 20

طابا 10 20

كاترين 04 10

الطور 11 20

شرم الشيخ 15 21

الغردقة 14 22

مرسى علم 15 22

الفيوم 10 20

بنى سويف 10 20

المنيا 10 21

أسيوط 09 21

سوهاج 10 21

قنا 11 22

الأقصر 10 22

أسوان 12 22

أبوسمبل 11 21

الوادى الجديد 05 22

شلاتين 17 25

ابو رماد 17 25

حلايب 19 23

رأس حدربة 20 23

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