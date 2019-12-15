أكثر الكلمات إنتشاراً

منتدى شباب العالم الطقس أسعار الذهب عبد المجيد تبون سد النهضة التعديل الوزاري عزل ترامب

بأرقام العمارات.. جهاز القاهرة الجديدة يبدأ تسليم 624 شقة بدار مصر

08:30 ص الأحد 15 ديسمبر 2019
بأرقام العمارات.. جهاز القاهرة الجديدة يبدأ تسليم 624 شقة بدار مصر

مشروع دار مصر

كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ جهاز مدينة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، تسليم 624 وحدة سكنية، متمثلة في 26 عمارة، بمنطقة شمال القرنفل، بمشروع "دار مصر"للإسكان المتوسط بالمرحلة الأولى، للفائزين بها.

وقال عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: إنه سيتم تسليم العمارات أرقام ( 34 - 35 - 117 - 125 - 126 - 127 - 128 - 164 - 165 - 166 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 -186 - 187 - 189 - 190 - 191 - 194 - 195 - 200 - 201 - 442 - 443 ).

وأوضح أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الأول (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث) بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

مشروع دار مصر وحدات سكنية جهاز القاهرة الجديدة

الخبر التالى:

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من الشعر الطبيعي المستعار
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان