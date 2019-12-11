سيدة جامبيا الأولى: الأزهر قلعة الوسطية وشبابنا يتطلعون للدراسة فيه

كتب - محمود مصطفى:

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، السيدة الأولى بجمهورية جامبيا، فاطوماتا باه بارو، في أول زيارة رسمية للقاهرة.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن ترحيبه بالسيدة الأولى بجمهورية جامبيا والوفد المرافق لها، مؤكدًا أن الأزهر على استعداد لزيادة عدد المنح المخصصة للطلاب الجامبيين للدراسة في الأزهر، واستقبال الأئمة الجامبيين لتدريبهم وإطلاعهم على أحدث الآليات لمواجهة الأفكار المتطرفة.

وأكد على دعم الأزهر الشريف الدائم لدول القارة الأفريقية على المستويين الديني والاجتماعي، من خلال ما يرسله الأزهر من قوافل دعوية وطبية وإغاثية لدول القارة لمساعدة شعوبها على مواجهة مختلف المخاطر الفكرية والإنسانية.

وأوضح أن الأزهر فتح الباب أمام الطلاب الأفارقة للالتحاق بالكليات العملية، كالطب والهندسة وغيرها، إضافة للكليات الشرعية والعربية إسهامًا منه في تحقيق أهداف التنمية بدول القارة، بجانب دوره الدعوي والإنساني.

من جهتها قالت فاطوماتا باه بارو، السيدة الأولى بجمهورية جامبيا، إن الشباب الجامبي يتطلع للدراسة بالأزهر الشريف، قلعة الوسطية والتسامح في العالم الإسلامي، معربة عن أملها في أن يفتتح الأزهر مركزًا لتعليم اللغة العربية، ومعهدًا أزهريًا لتقديم الخدمات التعليمية والدعوية لأبناء جامبيا المحبين للأزهر ورسالته العالمية.

كان فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ضاعف عدد المنح الدراسية المقدمة لطلاب وطالبات جمهورية جامبيا الإسلامية، في بداية هذا العام إلى ١٦ منحة دراسية، موزعة على كافة التخصصات العلمية والدينية، ويدرس بالأزهر ٥١ طالبًا وطالبة جامبييين، ضمن أكثر من ٣٥ ألف طالب يتلقون العلوم بمختلف تخصصاتها داخل أروقته وجامعته العريقة.