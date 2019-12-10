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برلماني يهاجم رئيس الوزراء بشأن الصرف الصحي بالمنوفية

04:54 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
برلماني يهاجم رئيس الوزراء بشأن الصرف الصحي بالمنوفية

النائب أسامة شرشر

كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

انتقد النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، التأخر من جانب رئيس الوزراء، في إصدار القرارات الخاصة بملف الصرف الصحي بدائرة منوف وسيرس الليان بمحافظة المنوفية، رغم التحجج في السابق بضرورة الحصول على الموافقات المطلوبة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، مؤكدًا على أن هذا الملف يؤرق مليون مواطن بمحافظة المنوفية بدائرة منوف وسيرس الليان، ورئيس الوزراء طلب الموافقات على إصدار القرارات الخاصة بهذا الملف، وسعينا لذلك، ولكن دون تحقيق تحرك على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الأهالي تبرعوا بالأراضي المطلوبة والناس غاضبة بالدائرة تجاه هذه التصرفات.

ولفت إلى أن هذا النهج من قبل رئيس مجلس الوزراء فى التأخر على الأهالي بالموافقات يحدث حالة من الغضب لدى المواطن المصري، مؤكدًا على أنه يستغيث برئيس الجمهورية من أجل هذا الأمر وتحقيق مصالح المواطنين بمركز منوف بشأن ملف الصرف الصحي.

أسامة شرشر مجلس النواب رئيس الوزراء الصرف الصحي المنوفية

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