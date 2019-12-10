بيت المعمار المصري ينظم ندوة بعنوان "فهم المعاني وراء المباني"
01:33 ص الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
يعقد بيت المعمار المصري، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "فهم المعاني وراء المباني"، للمهندسة المعمارية علياء نصار.
يُشار إلى أن فعاليات القطاع تقام في 11 مركزًا للإبداع في القاهرة والإسكندرية، وتتضمن حفلات غنائية وموسيقية، ومعارض للفنون التشكيلية والخط العربي، ومعرضًا للحِرف التقليدية، وورشًا فنية للأطفال، وعروضًا مسرحية وسينمائية.
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