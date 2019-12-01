وزير التنمية المحلية: الشباب قبل 2011 كان مهمشًا وفاقد الأمل

كتب- مصطفى علي:

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنه يجب أن يضع الجميع أياديهم في أيدي الشباب الذين تولوا مناصب نواب المحافظين، مضيفًا أن ذلك ضروري لإنجاح التجرية.

وتوجّه شعراوي بالتحية للرئيس عبدالفتاح السيسي لرعايته الفكرة؛ قائلًا إن بعض نواب المحافظين قادوا المحافظات من قبل في فترة غياب المحافظ، متمنيًا أن يخرج من نواب المحافظين الجدد 20 أو 30 قيادة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة التحضيرية الثالثة لمؤتمر الشأن العام 2020 الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمنعقدة بمؤسسة دار الهلال بالتعاون مع وزارة الأوقاف، بمشاركة شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

وشدد وزير التنمية المحلية، على أن تولي المحافظين ونوابهم من الشباب المسئولية، سبقه تولي وزراء شباب ونواب وزراء شباب ثم محافظين شباب ونواب محافظين شباب، مضيفًا أن ذلك منحهم الفرصة ليعيشوا مشكلات الدولة، وتصبح لديهم فكرة عن محافظات مصر ومشكلاتها.

وأوضح أن أحد النواب البرلمانيين بلغ عمره 26 عامًا عند تشكيل البرلمان الحالي؛ ومعنى ذلك أن الدولة أشركت الشباب في مشكلات الوطن، لافتًا إلى أنه في ظل حديث الجميع عما يعتري المحليات من فساد، لاينبغي إغفال أن الفساد له طرفين، موضحًا أنه ما لم يعّد المواطن نفسه لدفع أموال للموظف، كي يتلقى الخدمة، فلن يحدث الفساد.

وأكد شعراوي أن الشباب كان مهمشًا وفاقدًا للأمل في الفترة ما قبل 2011، ولم يكن أمامه سوى خيارين؛ إما الاتجاه للمنظمات الأجنبية أو التطرّف الديني، مضيفًا: "يجب أن نخاطب الشباب عن طريق السوشال ميديا والأبواق الإعلامية الجديدة، فمعدلات توزيع الصحف الورقية أصبحت أقل بكثير.. وعلينا أن نفكر في كيفية إعادة المواطنة والولاء إلى الشباب عبر الوسائل التي يستخدمونها".

وأدار الندوة الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، والكاتب الصحفي عبدالله حسن وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور محمود علم الدين عضو الهيئة، ورشا راغب رئيس الأكاديمية الوطنية للتدريب والمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.